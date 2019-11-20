Лондон, , 15:30 — REGNUM По данным исследования, анализировавшего интернет-запросы в сфере моды и красоты порядка 104 миллионов пользователей, Меган Маркл признана самой влиятельной персоной уходящего года. Об этом сообщает Buro 24/7.

Исследователи приводят удивительные цифры: после каждого публичного выхода Меган поиск одежды, похожей на её, возрастает на 216%. Так, во время тура по Африке герцогиня носила платья-рубашки, после чего поиск данной вещи увеличился на целых 45%.

Одежда, в которой был сын Меган Маркл Арчи во время своего первого появления на публике была распродана менее чем за сутки, а поиски марки J Crew, в котором появлялась сама герцогиня увеличились на 102%. В списке самых влиятельных звезд в сфере моды за Меган идет актер Тимоти Шаламе, на третьем месте оказалась Зендая.