Лос-Анджелес, США, , 15:05 — REGNUM Проект перезагрузки классического хоррора «Техасская резня бензопилой» получил сценариста. Об этом 20 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Созданием сценария займётся начинающий голливудский писатель Крис Томас Девлин. Стоит отметить, что это будет его первый проект подобного уровня.

Снимать картину будет режиссёр Федерико Альварес, знакомый зрителям по таким картинам, как «Не дыши», «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» и «Девушка, которая застряла в паутине».

