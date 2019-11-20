Берлин, , 15:00 — REGNUM 19 ноября были названы первые лауреаты премии Европейской киноакадемии в номинациях Лучший оператор, Лучший монтаж, Лучший художник-постановщик, Лучший дизайн костюмов, Лучшие прически и макияж, Лучший оригинальный саундтрек, Лучшие звуковые и визуальные эффекты. Об пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Картина Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» победила в четырёх номинациях — Лучший оператор, Лучший монтаж, Лучший дизайн костюмов, Лучшие прически и макияж. Премию в номинации Лучший художник-постановщик получила картина Педро Альмодовара «Боль и слава».

Напомним, 32-я церемония вручения премии Европейской киноакадемии пройдет 7 декабря в Берлине.