Париж, , 14:57 — REGNUM 19 ноября в Париже состоялась встреча министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Ян У и генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили внесение демилитаризованной зоны, разделяющей Южную и Северную Кореи, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также пути укрепления сотрудничества в сфере культуры и искусства.

«Я согласна с высказыванием президента Мун Чжэ Ина о том, что ДМЗ может стать символом мира, а не разделения», — отметила генеральный директор во время встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, превратить демилитаризованную зону в «зону мира» президент Южной Кореи предложил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября. Он пояснил, что это нужно для предотвращения конфликта, гарантий безопасности и достижения процветания.