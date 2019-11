Лос-Анджелес, США, , 14:51 — REGNUM Глава киностудии Lucasfilm Кэтлин Кэннеди прокомментировала гуляющие в сети слухи о том, что Джордж Лукас может вновь начать работать над проектами франшизы «Звёздные войны». об этом 20 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Продюсер сказала: она сомневается в том, что создатель оригинальной трилогии сделает нечто подобное.

«Я думаю, это было бы здорово, если бы ему было интересно сделать это снова. Но я сомневаюсь в этом», — сказала Кеннеди в интервью журналистам.

Многие фанаты «Звёздных войн» выступают с критикой фильмов франшизы «Последние джедаи» и «Хан Соло: Истории». Стоит отметить, что вторая трилогия Джорджа Лукаса, которую он выпустил в период с 1999 по 2005 годы также подверглась критике за чрезмерное использование компьютерной графики вместо иных эффектов, в том числе тех, которые режиссёр применял при создании первых трёх картин.

