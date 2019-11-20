Лос-Анджелес, США, , 14:40 — REGNUM Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст анонсировал выход нового альбома. Артист заявил, что новая пластинка станет продолжением вышедшей 25 октября «Jesus Is King».

Как сообщается, новая пластинка будет записана при участии рэпера и продюсера Доктора Дре. Об этом стало известно из твиттеров музыкантов.

По информации российского новостного агентства InterMedia, ранее Канье уже анонсировал выход еще одной пластинки. Он пообещал, что выпустит альбом «Jesus Is Born» на Рождество, 25 декабря.

Недавно артист отмечал в интервью, что у него много музыкального материала, и он готов выпускать альбомы хоть каждый месяц.