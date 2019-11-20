Лондон, , 15:01 — REGNUM Скульптура уличного художника Бэнкси под названием «Пьяница» (The Drinker) снята с лондонского аукциона Sotheby's после заявлений о её краже у прежнего владельца. Об этом сообщает The Guardian.

Статуя мужчины высотой 180 см, пародирующая одну из известнейших скульптур Огюста Родена «Мыслитель», была оценена аукционным домом в £1 млн ($1,3 млн). Она должна была стать самым дорогим лотом на торгах 19 ноября.

Организаторы аукциона указали, что работа отозвана с торгов по согласованию с отправителем. Когда скульптура может вновь появиться на торгах, неизвестно.

Впервые статуя появилась в небольшом сквере в центре Лондона в 2004 году, Бэнкси поставил её самовольно. Художник Энди Линк перенес её в свой сад, зарегистрировал в полиции как находку и потребовал с Бэнкси выкуп. Тот в ответ предложил купить канистру бензина и сжечь статую.

Спустя три года статуя пропала из сада Линка, а осенью 2019 года появилась в каталоге аукциона Sotheby’s. Линк заявил, что работа принадлежит ему, так как он в свое время нашел её брошенной на улице.

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