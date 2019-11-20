Нью-Йорк, США, , 14:35 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS All Access объявило о том, что рейтинги сериала «Боб любит Абишолу» стремительно растут. Картина набрала шесть миллионов просмотров и вошла в число самых популярных сериалов канала. Мелодрама рассказывает историю мужчины среднего возраста, пережившего инфаркт. Все меняется, когда герой влюбляется в свою медсестру, которая приехала в США из Нигерии. Теперь Боб готов сделать все что угодно, чтобы помочь Абишоле.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Билли Гарделл, получивший признание благодаря картинам «Плохой Санта», «Майк и Молли», «Отчаянные домохозяйки», «Кости» и «Лас Вегас», Фолаке Оловофойеку, знакомая зрителям по сериалам «Американская семейка», «Белый воротничок», «Как избежать наказание за убийство» и «Мир Дикого Запада», а также Кристин Эберсоул, Мэрибет Монро, Шола Адевузи и Бэрри Шебака Хенли.

В качестве шоураннеров выступили Эдди Городецки, подаривший миру сериалы «Два с половиной человека», «Дарма и Грег» и «Субботним вечером в прямом эфире», Алан Дж. Хиггинс, работавшая над созданием «Майк и Молли», «Малкольм в центре внимания» и «Долго и счастливо», и Чак Лорри, участвовавший в создании таких картин как «Теория Большого Взрыва» и «Детство Шелдона». Режиссером стала Бет МакКарти-Миллер.