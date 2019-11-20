Нашвилл, США, , 14:27 — REGNUM Бывший лейбл кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт Big Machine позволил ей исполнить старые песни на церемонии награждения премии American Music Awards.

По информации американского новостного журнала Billboard, представители лейбла опубликовали сообщение, в котором напрямую не указывается имя артистки, однако говорится, что компания разрешает демонстрировать записи выступлений исполнителей на стриминговых сервисах и «других обоюдно согласованных платформах».

Стоит отметить, что недавно исполнительница опубликовала сообщение, в котором говорила, что лейбл не дает ей исполнять старые песни на выступлениях, а также не позволил использовать композиции в новом биографическом сериале Netflix о жизни артистки.

«Необходимо отметить, что артистам не требуется одобрение лейбла для живых выступлений на телевидении и других медиа», — говорится в новом сообщении.