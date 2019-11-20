Нью-Йорк, США, , 14:08 — REGNUM Руководство американского телевизионного канала History объявило о том, что премьера второго сезона сериала «Проект «Синяя книга» состоится 21 января. События драмы разворачиваются в 1950-х годах и рассказывают историю астронома Дж. Аллена Хайнека и капитана ВВС США Майкла Квинна. Напарники пытаются разобраться в том, что стоит за постоянными сообщениями граждан о НЛО. Все меняется, когда герои узнают, что правительство Соединенных Штатов скрывает от населения страшную правду.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Эйдан Гиллен, известный по «Острые козырьки», «Игра престолов», «Голгофа», «Синг Стрит» и «Прослушка», Лаура Меннел, знакомая зрителям по картинам «Хранители», «Рождественский коттедж», «Элегия» и «Сверхъестественное», Майкл Маларки, снявшийся в «Дневники вампира» и «Клятва», Ксения Соло, сыгравшая в «Черный лебедь», «Зов Крови» и «Темное дитя», и Ник МакДонаф.

В качестве шоураннеров выступили Дэфид О’Лири, подаривший миру «Элай» и «Параллель», и Эмили Брочин. Команду исполнительных продюсеров возглавили обладатель премии «Оскар» Робер Земекис, участвовавший в создании картин «Форест Гамп», «Назад в будущее», «Изгой» и «Байки из склепа», и Джек Рэпк, благодаря которому свет увидел «Борджиа», «Великолепная афера» и «Экипаж». Работу над сценарием вел Шон Яблонски. Режиссерами стали Норма Бэйли, Томас Картер и Алекс Грейвз.