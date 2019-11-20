Белград, , 14:56 — REGNUM По случаю празднования Дня Санджака в Сербии в области Санджак проводятся литературные вечера.

Заместитель председателя Национального совета бошняков Фуад Бачичанин заявил, что литературные встречи — идеальная возможность возродить идею сербско-бошняцкой дружбы и познать богатство бошняцкой литературы, пишет сербское новостное агентство RTS 20 ноября.

«Красивая письменная речь — это лучший след времени, благодаря которому развивается поколение за поколением. Я считаю, что литературные встречи в этом году способствуют возрождению нерушимых связей между бошняцким и сербским народом. Кроме того, уверен, что это мероприятие всех нас духовно обогатит», — отметил Фауд Бачичанин.

Санджачские литературные вечера — это национальное культурное мероприятие бошняков Санджака, традиционно проводимое в рамках празднования 20 ноября Дня Санджака, говорится в заявлении.

День Санджака отмечается в память о создании Антифашистского совета народного освобождения Санджака (ЗАВНОС) в Плевле в 1943 году.