Нью-Йорк, США, , 13:38 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о расширении актерского состава сериала «Позолоченный век». Историческая драма разворачивается в Америке в 1882 году и рассказывает о девушке-сироте, которая приезжает в Нью-Йорк к своим консервативным тетушкам. Ее сопровождает няня афроамериканка, к которой героиня крайне привязана. Все меняется, когда девушка принимает решение начать борьбу против сложившихся устоев общества.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, к актерской команде присоединились Саймон Джонс, известный по «12 обезьян», «Бразилия», «Смысл жизни по Монти Пайтону», «Черная гадюка 2» и «Тюрьма «OZ», Блейк Ритсон, знакомый зрителям по картинам «Рок-н-рольщик», «Тит — правитель Рима», «С тобой и без тебя» и «Наперегонки со смертью», Дене Бентон, снявшаяся в «Нереальный холостяк» и «Сегодня», Таисса Фарминг, сыгравшая в «Наркокурьер», «Американская история ужасов» и «Вне правил», и Луиза Джакобсон.

В качестве шоураннера выступил обладатель премии «Оскар» Джулиан Феллоуз, подаривший миру «Два брата», «Молодая Виктория», «Джим с Пиккадилли», «Аббатство Даунтон» и «Из времени во время». Команду исполнительных продюсеров возглавили Гарет Ним, участвовавший в создании картин «Пустая корона», «Виртуозы», «Отель «Вавилон» и «Последнее королевство», и Дэвид Крокетт, благодаря которому свет увидел «Город воров» и «Большие спорщики». Режиссером стал Майкл Энглер.