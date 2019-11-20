Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM У фанатов появилась надежда на то, что четвёртая часть фильма «Звёздный путь» всё-таки выйдет на экраны. Об этом 20 ноября сообщил портал Deadline.

Должность режиссёра проекта может занять Ной Хоули, которого зрители знают по работе над созданием необычного сериала «Легион» по вселенной «Люди Икс» и шоу «Фарго». По имеющей информации, он сейчас находится на заключительной стадии переговоров с кинокомпанией Paramount Pictures.

Если они пройдут успешно, то Хоули будет работать над проектом через свою кинокомпанию 26 Keys, вместе с Джей Джей Абрамсом и его студией Bad Robot.

В январе 2019 года ИА REGNUM сообщило, что режиссёр С. Дж. Кларксон покинула проект. Кроме того, под вопросом находится участие в нём актёров Криса Пайна и Криса Хемсворта.

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