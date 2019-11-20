Лондон, , 13:23 — REGNUM Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон объявил о выпуске альбома, который был записан 29 мая 1979 года в московском ГЦКЗ «Россия».

По информации американского новостного журнала Rolling Stone, пластинка выйдет в свет на CD, двойном виниле и стриминговых сервисах 24 января 2020 года.

Сообщается, что выход альбома приурочен к 40-летию выступлений артиста, в программу которых входили основные хиты, в том числе «Daniel», «Candle in the Wind» и «Skyline Pigeon».

Заключительный концерт с выступлений в СССР транслировался BBC.