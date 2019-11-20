Сеул, , 12:59 — REGNUM Южнокорейская группа BTS стала «Группой года» по версии американского еженедельника Variety. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

«Группа BTS закрепила свой статус мировых суперзвезд, завершив один из крупнейших туров и выпустив серию самых продаваемых синглов», — сообщают представители еженедельника.

Отметим, что BTS стала первой южнокорейской группой, получившей такие музыкальные награды, как «Лучший дуэт/группа» и «Top Social Artist» премии Billboard Music Awards.

Также группа была удостоена нескольких наград на премии Radio Disney Music Awards, Teen Choice Awards, MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards.