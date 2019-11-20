Нью-Йорк, США, , 12:39 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании BBC America объявило о том, что к актерскому составу сериала «Стража» присоединились Анна Чэнселлор, получившая признание благодаря «Мы покорим Манхэттен», «Воспоминания о будущем», «Клуб неудачниц», «Волшебная история» и «Гордость и предубеждение», и Джеймс Флит, сыгравший в «Разум и чувства», «Эффект бабочки», «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Пустая корона». Фентези-драма основана на одноименном романе Терри Пратчетта и повествует о крайне малочисленном отряде городской стражи, пытающемся исполнять свои обязанности в разнузданном и абсолютно незаконопослушном обществе, где легализованы воровство и бандитизм.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Ричард Дормер, знакомый зрителям по сериалу «Игра престолов», Адам Хугилл, Джо Итон-Кент, Марама Корлетт, известная по кинофильмам «Стражи Галактики» и «Малефисента», Лара Росси, сыгравшая в «Робин Гуд: Начало», и Сэм Адевунми.

Работу над сценарием вели Симон Аллен, Джой Уилкинсон, участвовавшая в создании сериала «Доктор Кто», Кэтрин Тридженна и Эд Химэ. Исполнительными продюсерами стали Хилари Салмон, работавшая над сериалом «Лютер», Ричард Стокс, Роб Уилкинс и Крейг Вивейруш.