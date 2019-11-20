Лондон, , 12:18 — REGNUM Продажи Nintendo Switch в Великобритании выросли на 30% после того, как игры Pokemon Sword и Pokemon Shield стали самыми быстропродаваемыми играми в стране за всю историю существованя консоли. Об этом 19 ноября сообщил портал Gamesindustry.

Резкий скачок продаж консоли совпал с выходом игры, при этом за неделю до этого продажи Nintendo Switch выросли на 75%. В целом, в ноябре 2019 года в Великобритании было продано около 90 тыс. этих игровых устройств. Отмечается также, что в основном продавалась не Switch Lite, а стандартная версия консоли.

Релиз игр Pokemon Sword и Pokemon Shield состоялся 15 ноября 2019 года. Фанатскую среду взволновал тот факт, что разработчики из студии Game Freak не стали включать в игру покемонов из списка National Pokedex.

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