Лондон, , 11:55 — REGNUM К сентябрю 2020 года Лондонский музей дизайна готовит проект Prada: Front and Back — это первая крупная музейная выставка одного из самых влиятельных модных домов мира. Об этом сообщает портал INTERIOR.RU.

История и эволюция бренда, творческий подход Миуччи Прада, вдохновение и знаковые коллаборации — в фокусе внимания. Различные разделы будут отражать идею «лица» и «изнанки».

Экспозиции посвятят и визуальной составляющей мира моды, и внутренним процессам — креативу и производству. Для подготовки выставки Prada: Front and Back кураторы получили доступ к архивам, хранящимся в миланской штаб-квартире бренда.