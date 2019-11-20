Москва, 20 ноября 2019, 11:57 — REGNUM Крайнее возмущение способом возвращения певицы Софии Ротару на российскую сцену выразил актер Иван Охлобыстин на своей странице в соцсети «Вконтакте».
По мнению Охлобыстина, в своей деятельности Ротару следует двойным стандартам постмайданной Украины.
Также актер выражает желание узнать, кто именно организует для Ротару эти концерты.
Ранее со слов продюсера Иосифа Пригожина стало известно, что Ротару, которая «не выступает в России из-за сложившейся политической ситуации на Украине», в этом году планирует принять участие в «Песне года» и фестивале «Легенды ретро FM». СМИ сообщили также о планах певицы выступить в российских новогодних шоу и о том, что она рассматривает предложения о выступлении на корпоративах (цена вопроса — $50−60 тыс).