Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Австралийская актриса и комик Ребел Уилсон будет работать над созданием комедии про музыкальное направление K-Pop «Девушки из Сеула». Об этом 20 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THRGlobal/status/1196986084443295744

По имеющейя информации, Уилсон напишет сценарий к будущей картине, а также выступит в качестве продюсера. Сюжет фильма расскажет о том, как старшеклассница из США корейского происхождения вместе с друзьями примет участие во всемирном конкурсе талантов и выступит на разогреве у самого популярного в мире бойз-бэнда, исполняющего посни в жанре K-Pop.

Ребел Уилсон знакома зрителям по таким кратинам, как «Идеальный голос», «Не романтично ли это?», «В активном поиске» и «Девичник в Вегасе». Недавно она снялась в фильме-мюзикле «Кошки», который выйдет на экраны 20 декабря 2019 года.

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