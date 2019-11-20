Лос-Гатос, США, , 11:46 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о заказе съемок сериала «Викинги: Вальхалла», который является продолжением сериала телеканала History «Викинги». События сиквела разворачиваются через 100 лет после окончания оригинального сериала. Историческая драма расскажет о приключениях и пересечении судеб таких легендарных личностей как Вильгельм Завоеватель, Лейф Эрикссон, Фрейдис и Харальд III Суровый.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, шоураннером останется Майкл Херст, подаривший миру «Елизавета», «Тюдоры», «Камелот», «Золотой век» и «Фламандская доска». К нему присоединится Джеб Стюарт, известный по «Крепкий орешек», «Беглец», «Тюряга» и «Американские горки».

Команду исполнительных продюсеров возглавил Морган О’Салливан, участвовавший в создании картин «…А в душе я танцую», «Сияние радуги», «Нортенгерское аббатство», «Король Артур», «В пустыне смерти» и «Страшные сказки».