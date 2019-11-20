Рига, , 11:41 — REGNUM За неполных 11 дней фильм режиссёра Дзинтарса Дрейберга «Души в снежном вихре» в Латвии посмотрело 102 000 зрителей, что является рекордом. Об этом пишет портал LSM.

До этого, согласно данным Национального киноцентра, рекорд принадлежал картине «Homo Novus», стартовавшей в прокате 26 сентября 2018 года. До конца года её посмотрел 91 561 зритель.

Действие фильма разворачивается на фоне событий Первой мировой войны, а также боев за Ригу подразделений латышских стрелков с корпусом генерала Бермондта-Авалова.

Картина снята по-одноимённому, 800 страничному, роману 1935 года Александра Грина. Не путать с более известным коллегой по литературе и однофамильцем, автором «Алых парусов». Бюджет фильма составил невероятно высокую для Латвии цифру, которая до сих пор не озвучена.

В начале производства затраты оценивались в 2,1 млн евро.

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