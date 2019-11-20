Венеция, Италия, , 11:31 — REGNUM Выставка московских художников «Сочиненные ситуации», организованная Департаментом внешнеэкономических и международных связей российской столицы (ДВМС), откроется 21 ноября в рамках Венецианской Биеннале — 2019. Об этом сообщает Официальный сайт мэра Москвы.

На выставке будут представлены видеоинсталляции «Урок Рисования» Александры Паперно, «Хрупкий остров» Татьяны Ахметгалиевой и «Эклипс» Марго Трушиной, а также живопись Кирилла Гаршина из серии «Ночные животные» и серия гравюр «Оргия специй» Вадима Де Гранвиля (Григоряна).

Художники Илья Федотов-Федоров и Алёша создадут сайт-специфик инсталляции. «Биоморф» Алёши — это серия объектов, попытка создать новые формы жизни, как бы выращенные из акрилового пластика. Работы Ильи Федотова-Федорова представляют собой замкнутые системы, состоящие из разных биологических элементов, объектов живой и неживой природы. Вместе они образуют постоянно меняющуюся и эволюционирующую среду.