Нью-Йорк, США, , 11:29 — REGNUM Потоковый сервис Netflix перехватил у телеканала History сериал «Викинги», компания собирается выпустить спин-офф этого популярного шоу. Об этом 20 ноября сообщил портал The Wrap.

Новый сериал будет называться «Викинги: Вальхалла», согласно заявлениям Netflix, в нём будут показаны события периода, начавшегося через 100 лет после того, что был показан в оригинальном шоу. Сюжет расскажет о «самых известных викингах», в числе которых Лейф Эрикссон, Фрейдис, Харальд Харада и Вильгельм Завоеватель.

Напомним, History показывает сериал «Викинги» с марта 2013 года. Первый эпизод шестого и финального сезона телеканал начнёт показывать 6 декабря 2019 года.

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