Пекин, , 10:15 — REGNUM Фильм-адаптация классического романа французского питателя Гектора Мало «Без семьи» под названием «Приключения Реми» выйдет в китайский кинопрокат 22 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Французский фильм 2018 года расскажет китайскому зрителю историю приключений сироты Реми в компании с уличным музыкантом, обезьянки и цирковой собачки в 19-м веке во Франции. Режиссером картины выступил Антуан Блоссье, а главные роли исполнили Малом Пакуин и Даниэль Отой. Фильм был показан на Шанхайском международном кинофестивале в июне 2019 года. Мировая премьера фильма состоялась в декабре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Китае также состоится премьера криминального детектива китайского режиссера Сюй Сянюня «Кровавая Маргаритка».

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