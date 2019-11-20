Пекин, , 08:31 — REGNUM Тридцать третья Пекинская книжная ярмарка пройдет в столице Китая с 9 по 11 января 2020 года в Китайском международном выставочном центре, сообщает агентство Синьхуа.

Книжная ярмарка представит публикации на тему 70-летия Китайской Народной Республики, 40-й годовщины начала реформ открытости, а также борьбы с бедностью. Оргкомитет мероприятия сообщил, что ярмарка должна стать одной из ключевых платформ выстраивания деловых связей между издателями, дистрибьюторами и читателями.

За время ярмарки также пройдет серия мероприятий, включая семинары, презентации новых книг, встречи с читателей с писателями среди прочего. Ярмарка организована Ассоциацией издателей Китая и Ассоциацией распространения книг и пародических изданий КНР под руководством Отдела пропаганды ЦК Компартии Китая.