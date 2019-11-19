Лос-Анджелес, США, , 21:02 — REGNUM В сети появилась информация о том, когда может выйти первый трейлер предстоящего кинокомикса «Чёрная Вдова». Об этом 19 ноября сообщил на своей странице в Twitter инсайдер, известный под ником SeanBonau.

https://twitter.com/SeanBonau/status/1196485780866240512

Источники сообщают, что самое первое рекламное видео Marvel выложит в сеть 3 декабря 2019 года. Издание отмечает, что информация кажется правдоподобной, поскольку это согласуется с графиком, который ранее представила киностудия.

В США премьера картины состоится 1 мая 2020 года. Снимает её режиссёр Кейт Шортланд («Берлинский синдром», «Эрудиция», «Тишина»).

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