Лос-Анджелес, США, , 20:51 — REGNUM Элизабет Бэнкс назвала свою версию причины провала в прокате перезагрузки фильма «Ангелы Чарли». Об этом 19 ноября сообщил портал We Got This Covered.

По мнению режиссёра картины, причина кассового провала кроется в том, что голливуд снимает слишком мало фильмов о женщинах.

«Послушайте, люди тоже должны покупать билеты на этот фильм. Этот фильм должен зарабатывать деньги. Если этот фильм не приносит денег, он укрепляет стереотип в Голливуде, согласно которому мужчины не ходят смотреть, как женщины делают боевики», — заявила Бэнкс.

Она также сказала, что мужчины ходят смотреть «Чудо-женщину» или «Капитана Марвел» только потому, что эти картины выполнены в «мужском жанре».

Стоит отметить, что новые «Ангелы Чарли» получили множество плохих отзывов критиков, «гнилой» рейтинг (58%) на известном сайте Rotten Tomatoes и были плохо встречены зрителями. При бюджете $48 млн в первые выходные проката общемировая касса картины составила лишь $27,6 млн. Главные роли в ней исполнили Кристен Стюарт,Наоми Скотт иЭлла Балинска.

