Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер предстоящего киномюзикла «Кошки» (The Cats). Ролик был опубликован 19 ноября на YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures.

Видео ещё раз демонстрирует звёздный состав предстоящего фильма режиссёра Тома Хупера. В картине снялись Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Иэн МакКеллен, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон и другие известные актёры.

Премьера картины запланирована на 20 декабря 2019 года. В её основу лёг известный мюзикл британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

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