Сан-Франциско, США, , 20:14 — REGNUM Неожиданного на улицах Сан-Франциско появились разбросанные дорогие наушники AirPods. Однако это оказалось проектом арт-директора Пабло Роша. Об этом сообщает Buro 24/7.

Наушники, разумеется, оказались ненастоящими. Дизайнер распечатал их изображения и раскидал по улицам. Картинка была так похожа на реальный гаджет, что многие жители в недоумении поднимали их.

Пабло Рош опубликовал отчет в своем инстаграм о проделанной выходке. Мнение в соцсетях насчет его поступка разделилось: кто-то критикует подобное поведение и даже сравнивает его с дьяволом, кто-то же наоборот хвалит за находчивость.