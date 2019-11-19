Москва, , 20:13 — REGNUM В адрес Патриаршего совета по культуре поступило из регионов более двух десятков обращений о проведении экспозиции «Память поколений». Екатеринбург, Махачкала, Тюмень, Севастополь, Волгоград, Саратов, Краснодар, Якутск, Ростов-на-дону, Калининград, Владивосток, Пермь, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск и некоторые другие города захотели стать частью нового художественного проекта.

Одним из первых свое желание принять экспозицию заявил Псковский регион. Он же стал первым подтвержденным регионом проведения выставки, которая открыла год празднования 75-летия Великой Победы. К числу заявителей присоединились участники арт-тура экспозиции прошлого года «Сокровища музеев России». 17 ноября проект завершил путешествие по 9 городам страны на отметке более 1,5 миллионов зрителей.

«Окончательный список участников передвижной экспозиции «Память поколений» будет представлен в начале 2020 года. Также актуален вопрос о создании цифровой копии экспозиции в Манеже. Он будет решен в скором времени» — сообщил журналистам организатор выставки Иван Есин.

Напомним, с 4 ноября по 8 декабря 2019 года в Москве в Центральном «Манеже» проходит XVIII церковно-общественная выставка-форум ― «Православная Русь ― к Дню народного единства», которую по последним данным посетило более 70 000 человек.

Масштаб выставки впечатляет: 150 произведений живописи и скульптуры из 32 городов России впервые предстали в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940−2010-х годов. Участие в выставке приняли 44 музея и частные галереи. Картины привезены со всех концов нашей страны — от Калининграда до Хабаровска, от Архангельска до Астрахани. Чтобы собрать под одной крышей эти уникальные произведения искусства, организаторами выставки проделан путь более чем в 80 тысяч километров.

Экспозиция развернулась на основном этаже Центрального Манежа, где организована специальная застройка с устройством климатического купола для обеспечения сохранности уникальных экспонатов, предметов музейного фонда Российской Федерации.

Работа экспозиции сопровождается насыщенной экскурсионной и культурной программой, подготовленной историческим парком «Россия ― Моя история».

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