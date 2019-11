Лондон, , 20:12 — REGNUM По мнению Тома Фелтона, франшиза «Гарри Поттер» в итоге будет перезагружена. Об этом 19 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Исполнитель роли Драко Малфоя дал понять: он не имеет в виду, что это случится в ближайшее время, отметив, что автор романов Джоан Роулинг может высказаться против перезагрузки. Однако Фелтон считает, что в будущем, лет через 15 или 20, всё равно начнут снимать новые фильмы. Актёр признался, что он хотел бы участвовать в этих проектах.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Том Фелтон поддержал свою коллегу Эмму Уотсон, которая заявила, что ей нравится быть одной и что она «сама себе партнёр». Актёр отметил, что ему нравится эта идея Уотсон.

