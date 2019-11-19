Флоренция, Италия, , 20:05 — REGNUM Призер Каннского кинофестиваля, создатель нашумевших фильмов «Лобстер» и «Фаворитка», номинант на премию «Оскар» Йоргос Лантимос принял участие в создании фотопроекта для именитого бренда Gucci. Об этом сообщает Buro 24/7.

На снимках модели совершенно разных возрастов позируют среди красивейших скульптур, блуждая по территории римской виллы 18 века. На некоторых кадрах их лица покрыты белым гримом, что добавляет схожести со статуями, однако снимки и образы становятся от этого еще интереснее.

Режиссер поделился впечатлениями от съемки: «Взаимодействие моделей с обстановкой, сопоставление их с этими древними скульптурами, многовековые стены — все это оказалось очень волнующим. В то время процесс казался репетицией будущей пьесы или созданием ритуала, который люди на фотографиях будут повторять в течение многих лет».