Нью-Йорк, США, , 20:02 — REGNUM Netflix выложила в сеть финальный трейлер предстоящего фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе. Ролик был опубликован 19 ноября на YouTube-канале компании.

Премьера картины состоялась на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале 27 сентября 2019 года. В ограниченный прокат кинотеатров США она вышла 1 ноября, на сайте потокового сервиса Netflix её выложат 27 ноября.

Главные роли в новом фильме Скорсезе исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Сюжет фильма расскажет о Фрэнке Ширане по прозвищу Ирландец, который, как предполагается, убил известного гангстра Джимми Хоффу.

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