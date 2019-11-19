Москва, , 19:59 — REGNUM Стала известна программа фестиваля документального кино Артдокфест 2019, который пройдёт в Москве с 5 по 12 декабря. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина Алины Рудницкой «Школа соблазнения», получившая специальный приз жюри фестиваля на смотре в Риге. Всего в ходе фестиваля будет показано 16 фильмов.

Артдокфест является крупнейшим в России фестивалем документального кино, в этом году в нем примут участие картины из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Румынии, Дании, Нидерландов, США, Германии, Франции, Австрии, Польши, Швеции, Испании и других стран.