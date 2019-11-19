Москва, , 19:44 — REGNUM Актёры МХАТ им. Горького пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на информационную кампанию, направленную против нового руководства театра в лице его худрука Эдуарда Боякова и его заместителя, Захара Прилепина. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте театра.

МХАТ им. Горького Mxat.ru

«Нас, актеров МХАТ им. М. Горького, глубоко оскорбляет то, что нашей судьбой пытаются распорядиться люди, не имеющие отношения к театру. Они не посещали МХАТ десятилетиями, они не были в нем при новом руководстве, они представления не имеют о том, что у нас происходило и происходит. Они молчали год назад, когда Министерство культуры и Администрация президента совместно с Татьяной Васильевной [Дорониной] согласовали вопрос о кадровых переменах, а сегодня внезапно обеспокоились судьбой художественного театра», — говорится в сообщении.

По словам актёров, инициаторы и исполнители данной информационной кампании открыто фальсифицируют факты, заявляя, что якобы экс-худрука театра Татьяну Доронину поразили в правах и отстранили от руководства, хотя в действительности она была переведена на должность почётного президента МХАТа по состоянию здоровья.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, актёры попросили президента «защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы, дать возможность коллективу сосредоточиться на решении творческих задач, не допустить в Год театра нового раскола художественного театра».

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