Штат Калифорния, США, , 19:43 — REGNUM Кайли Дженнер, основательница известного бренда косметика Kylie Cosmetics и член семейства Кардашьян-Дженнер, продала контрольный пакет акций своей марки. Об этом сообщает The Blueprint.

51% акций Kylie Cosmetics были проданы за $600 млн компании Coty. Дженнер начала бьюти-бизнес еще в 2015 году всего с трех помад, постепенно расширяя выбор товаров, и уже через полтора года заработала около $420 млн.

Уже в марте 2019 Кайли признали самым молодым миллиардером в мире, кто сделал состояние на собственном бизнесе. Известно, что девушка останется лицом компании, несмотря на продажу.