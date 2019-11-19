Бербанк, США, , 19:39 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Hulu объявило о том, что сериал «Беглецы» закончится на третьем сезоне. Супергеройская драма рассказывает о шести подростках, чьи родители являются суперзлодеями, контролирующими криминальный мир Лос-Анджелеса. Все меняется, когда дети раскрывают в себе унаследованные сверхъестественные способности. Тем не менее, герои не готовы идти по стопам своих злых родителей. Им остается только одно — бежать.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кевин Уайзман, известный по «Привет, Джули!», «Угнать за 60 секунд», «Клерки 2», «Шпионка» и «Скорпион», Вирджиния Гарднер, знакомая зрителям по картинам «Как избежать наказания за убийство», «Лузеры», «Зои Харт из южного штата» и «Закон и порядок. Специальный корпус», Лирика Окано, снявшаяся в «Любовники» и «Голубая Кровь», Ариэла Барер, сыгравшая в «Скорая помощь», «Американская семейка» и «Нетипичный», и Рензи Фелиз.

В качестве шоураннеров выступили Джош Шварцы, подаривший миру сериалы «В поисках Аляски» и «Сплетница», и Эшли Вигфилд. Команду исполнительных продюсеров возглавили Стефани Сэвадж, участвовавшая в создании картин «Дневники Кэрри», «О.С. — Одинокие сердца», «Анатомия любви» и «Клуб жен астронавтов», и Лизабет Ровиньски, благодаря которой свет увидел сериал «Нэнси Дрю».