Псков, , 19:28 — REGNUM В Пскове главная городская ёлка будет установлена на Октябрьской площади города к 18 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе города Пскова.

Глава администрации города Александр Братчиков подписал распоряжение, согласно которому муниципальной «Специализированной службе» поручается установить и украсить главную ёлку на Октябрьской площади к 18 декабря и к этому же сроку обеспечить новогоднее световое оформление города.

Работами по монтажу и демонтажу новогодней иллюминации в Пскове будет заниматься ООО «Стройград». Аукцион по определению подрядчика состоялся 14 ноября. Стоимость работ составит около 3,9 млн рублей, эти средства будут выделены из бюджета Пскова на 2020 год.