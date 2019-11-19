Калуга, , 21:02 — REGNUM Программа калужской телерадиокомпании «Ника ТВ» «Решалити-шоу» признана лучшей в номинации «Публицистическая программа» на всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион-2019». Церемония награждения победителей состоялась 18 ноября в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главный приз — бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного и Золотой диплом — вручили создателям шоу, ведущим Александру Сорокину и Александре Вишневской, редактору Ольге Афончиковой.

На Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион» в 2019 году поступило более 500 работ. К участию было отобрано 453 работы от 126 телекомпаний из 70 населенных пунктов России.

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