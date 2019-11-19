Тамбов, , 18:33 — REGNUM В Тамбовской области в этом году благодаря национальному проекту «Культура» появятся три современных кинозала, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Их откроют в Сосновском, Тамбовском и Первомайском районах.

До 2024 года в населенных пунктах Тамбовщины планируется создание 16 современных кинозалов. Скриншот с официального сайта администрации Тамбовского района Tambrn.ru

С 2019 года работа по оснащению оборудованием кинозалов в малых населенных пунктах проходит в рамках региональной составляющей проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В этом году на создание трех современных кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек Тамбовская область получила 15 млн рублей. На эти средства были модернизированы кинозалы в Тамбовском, Сосновском и Первомайском районах. В кинотеатрах установили новую мебель и современное оборудование: киноэкраны, системы для 3D-показа, кресла, программно-аппаратные средства, цифровое и звуковое оборудования и так далее.

Первым обновленный кинотеатр откроется в Сосновском Доме культуры. 28 ноября зрители смогут посмотреть здесь фильмы в современных и комфортных условиях. На следующий день состоится открытие кинозала в Доме культуры «Молодежный» поселка Строитель. А в декабре ‑ и в центральном ДК Первомайского района.

Всего до 2024 года в населенных пунктах области планируется создание 16 современных кинозалов.