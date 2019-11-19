Астрахань, , 17:41 — REGNUM Астраханская область вошла в число 20 регионов-финалистов Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», организованного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Об этом сообщила 18 ноября пресс-служба областной администрации.

Победителей выбирают, оценивая ключевые региональные проекты в области развития литературы и чтения, уровень книжной инфраструктуры и инициативы региональных властей в этой сфере. Астраханская область с начала проведения конкурса в 2015 году демонстрировала высокие показатели.

В церемонии подведения итогов конкурса приняли участие руководители управлений культуры регионов, в том числе и Астраханской области. «Литературным флагманом России» стала Белгородская область, награды также получили Нижегородская область, Красноярский край и Якутия. «Территориями книги и чтения» были признаны Ульяновская область и Санкт-Петербург.