Токио, , 16:05 — REGNUM Создатели нового аниме-сериала Pokemon полностью повторили известную сцену из первого сезона оригинального шоу. Об этом 19 ноября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/CusDB10/status/1196070919309086720

Издание отмечает, что новое шоу получилось весьма ностальгическим. Оно не только вернулось в регион Канто после стольких лет, но и полностью повторило эпизод, который произошел с Пикачу и Эшем в лаборатории профессора Оука.

Напомним, выход нового сериала Pokemon приурочен к релизу видеоигр Pokemon Sword и Pokemon Shield на портативной консоли Nintendo Switch. Он состоялся 15 ноября 2019 года.

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