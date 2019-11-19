Москва, , 16:03 — REGNUM Финансовая поддержка Союза театральных деятелей и фонда поддержки деятелей искусства «Артист» в 2020 году окажется на том же уровне, что и в 2019 году. Поправку, отменяющую сокращение финансовой поддержки театральных деятелей, Госдума приняла в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 год во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Так, в частности, поддержка Союза театральных деятелей РФ в 2020 году составит 70 млн рублей, что на 50 млн рублей выше, чем предполагалось первоначально. Кроме того, фонд «Артист» получит 64 млн рублей, что также выше изначальных предложений на 14 млрд рублей. Таким образом, общая финансовая поддержка таких НКО вырастет на 34 млрд рублей и восстановиться до уровня 2019 года.

«Речь идет об оказании поддержки деятелям искусства, культуры, артистам, которые уже сами себе помочь не могут, они вышли на пенсию, находятся в сложном положении, эти средства расходуются на лечение, на оказание материальной помощи», — отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, и депутаты, и представители отрасли «возмутились», когда увидели, что Минтруда и соцзащиты предложили сократить финансирование направления.

«Мы нашли возможным переброску средств на оказание социальной помощи артистам любимым, которые сегодня на небольшую пенсию строят жизнь и у них нет возможности воспользоваться лечением», — отметил Володин.

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