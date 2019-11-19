Уфа, , 16:06 — REGNUM В Уфе пройдет VII международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне «Аккордеониссимо». Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

По словам чиновников, фестиваль пройдет в столице Башкирии с 5 по 7 декабря. Отмечается, что с 2017 года он был включен во Всероссийскую систему отбора на международный конкурс «Кубок мира».

В мероприятии примут участие исполнители из разных городов России и стран мира. Отмечается, что в рамках конкурса пройдут концерты ведущих исполнителей-аккордеонистов, а члены жюри проведут мастер-классы и научно-практическую конференцию.

Кроме этого, на мероприятие приглашен известный музыкант Никита Власов, который является солистом оркестра «Виртуозы Москвы» и лауреатом международных конкурсов.