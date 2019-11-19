Лос-Анджелес, США, , 15:42 — REGNUM Режиссёр Джош Транк, в 2015 года выпустивший кинокомикс «Фантастическая четвёрка», заявил, что он тоже хочет увидеть версию фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера. Об этом 19 ноября он сообщил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/joshuatrank/status/1196639744010194944

«Хорошо, если честно… Просто сделайте это», — написал Транк, предложив кинокомпании Warner Bros. выпустить этот вариант фильма на экраны. В комментариях к публикации фанаты поблагодарили режиссёра за проявленную позицию по этому вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Бен Аффлеки Галь Гадот, снявшиеся в «Лиге справедливости», заявили о своём желании увидеть версию картины Зака Снайдера. Они опубликовали соответствующие заявления на своей странице в Twitter, присоединившись к флешмобу #ReleaseTheSnyderCut.

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