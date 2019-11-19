Нью-Йорк, США, , 15:12 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о заказе съемок пилотного эпизода сериала «Большая сделка». Картина повествует о женщине, которая сумела победить лейкемию и осуществить свою детскую мечту, а именно стать ведущей телевизионной программы.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, исполнение главной роли досталось актрисе Ванессе Байер, известной по «Американская семейка», «Чем мы заняты в тени», «Мужчина ищет женщину», «Уилл и Грейс» и «Девушка без комплексов».

В качестве шоураннеров выступили Джесси Клейн, подарившая миру «Кто такая Саманта?», «Очевидное», «Большой рот», «Любовь» и «Черный понедельник», и Джереми Бейлер. Команду исполнительных продюсеров возглавили Майл Шоуолтер, участвовавший в создании картин «Любовь», «В поиске», «Они пришли вместе» и «Любовь — болезнь», и Джордана Моллик, благодаря которому свет увидел «Партнеры по жизнь», «Ночные совы» и «Здравствуйте, меня зовут Дорис».