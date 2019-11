Лондон, , 15:00 — REGNUM Том Фелтон решил поддержать свою коллегу Эмму Уотсон и заявил, что он тоже «сам себе партнёр». Об этом 19 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Когда журналисты спросили исполнителя роли Драко Малфоя о том, что он думает по поводу недавнего высказывая Уотсон, он заявил, что впервые об этом слышит, но считает, что это «здорово».

"Я думаю, что в наше время не обязательно быть с кем-то просто ради того, чтобы быть с кем-то, поэтому мне нравится идея самопартнерства», — заявил Фелтон, добавив, что прежде, чем получить кого-то, нужно для начала «полюбить себя».

Ранее во время очередного интервью Эмме Уотсон вновь задали вопрос о её личной жизни. Актриса ответила, что ранее она никогда не верила, когда люди говорили, что они одиноки, но счастливы. Однако в итоге она всё же пришла к выводу, что действительно счаслива быть одна. При этом актриса назвала такую ситуацию «партнёрством с самим собой», что впоследствии вызвало бурную реакцию в сети.

