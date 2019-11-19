Москва, , 14:32 — REGNUM Российская государственная библиотека совместно с Департаментом образования и науки города Москвы и Лабораторией медиатехнологий в образовании НИУ ВШЭ организует конкурс «Pro.Чтение: поменяй мир» среди школьников 7−11 классов. Об этом сообщает портал ГодЛитературы.РФ.

Суть данной инициативы заключается в создании проектов, направленных на развитие Национальной электронной библиотеки. В рамках конкурса командам школьников предлагается создать оригинальный проект, ориентированный на улучшение процесса чтения в новом приложении НЭБ. Проекты могут быть представлены по следующим направлениям: Технологии, Дизайн, Коммуникации, Сервисы для людей с ограниченными возможностями.

Проект-победитель будет реализован на платформе НЭБ и станет доступен для школьников со всей страны. Финалисты конкурса будут награждены ценными подарками — книжными новинками и бесплатной подпиской на «Литрес».