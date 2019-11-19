Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Выход новой книги писателя Алексея Иванова запланирован на весну 2020 года. Согласно замыслу, это будет публицистический сборник, куда войдут ответы писателя на вопросы интернет-аудитории. Об этом сообщает в своем официальном блоге продюсер писателя Юлия Зайцева.

Основу книги составила 15-летняя история интернет-переписки Алексея Иванова с читателями. За этот период накопилось примерно 4 тысячи вопросов, в ответах на которые содержатся рассуждения Алексея Иванова о культуре, творчестве, России и личной судьбе.

Новая книга выйдет в издательстве «Альпина нон-фикшн». Авторская рукопись еще не закончена, поэтому у читателей есть возможность принять участие в работе над сборником, оставив свой вопрос в специальном разделе на официальном сайте писателя.